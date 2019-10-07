صرح كيم هيونغ كيونغ أنّ شراكة “كيا موتورز كوربورايشن” مع الشريك الجزائري “قلوفيز” تجاوزت كل التوقعات بكل الطرق.

وأوضح الرئيس المدير العام لكيا موتورز كوربورايشن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا “إن نجاح علاقة الشراكة بين قلوفيز وكيا موتورز كوربورايشن لم يكن وليد الصدفة”.

واشار ذات المسوؤل إلى أن سجل الشركة حافل وفعال ومشاركتها ناجحة مع الشركة الشقيقة هيونداي موتور كوربورايشن في تصنيع الشاحنات.

منوها أن كيا تصدر منتوج مؤسسة GMI التابعة لمجمع قلوبال قروب لعامين على التوالي قائمة أحسن نوعية للشاحنات والحافلات في العالم”.

وأعرب كيم هيونغ كيونغ باعتزاز الشركة الأم كيا موتورز كوربورايشن بعلاقة الثقة التي تربط الطرفين ” قلوفيز وكيا موتورز كوربورايشن”.

كما اكد الرئيس المدير العام أن مصنع قلوفيز التابعة لمجمع قلوبال قروب تهدف الى بناء قاعدة صناعية حقيقية في مجال السيارات.

وهذا من خلال مخطط عمل جدي واستراتيجي، مع شريك يحظى بالسمعة والمصداقية غير القابلتين للتشكيك بتاتا.

وكشف كيم هيونغ كيونغ عن رؤية الشركة بخلق المناولة في الجزائر وانشاء 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

كما اضاف “إيماننا القوي بقدرة قلوفيز على تلبية توقعات الدولة الجزائرية لتنفيذ التصنيع الكامل FULL CKD، الأول من نوعه في أفريقيا”.

اين قدم الرئيس المدير العام خطة عمل ذات المصداقية للتصنيع الفعلي FULL CKD الجاري استكمال أشغاله في ولاية باتنة، لهذا تم اختيارنا لشركة قلوفيز كشريك حصري في الجزائر”.

هذا وقد إحتفلت إدارة مجمع قلوبال قروب من خلال مصنعها قلوفيز وشركة توزيعها كيا الجزائر بمناسبة الذكرى الأولى لافتتاحه في بلدية جرمة بباتنة.