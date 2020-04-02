مجمع قويدر كومباكت يتبرع بكميات معتبرة من المواد الغذائية بعنابة

تبرع مجمع قويدر كومباكت COMPAKT شهرزاد بسيدي عمار، بكميات معتبرة من المواد الأساسية.

وتمثلت التبرعات في: 1000 كيس سميد 10 كلغ، و1000 كيس فرينة 10 كلغ، و1000 قارورة زيت حجم 5 لتر، و30 قنطار ملح المائدة.

وقدم المجمع مواد تنظيف لمؤسسة عنابة نظيفة، تمثلت في 48 ألف لتر من مادة الجافيل لاستغلالها في عمليات التعقيم والتطهير، عبر مختلف بلديات الولاية.

وتدخل هذه المبادرة، في إطار العملية التضامنية الكبرى التي برمجتها ولاية عنابة لمجابهة فيروس كورونا، والتي دعت لها المحسنين، ورجال الأعمال، والفاعلين الإقتصاديين

وتأتي هذه المبادرات، لفائدة الفئات الإجتماعية الهشة، لا سيما الأشخاص المرضى، ذوي الإعاقة، وذوي الدخل المحدود والمعوزين من الفقراء والمساكين، وغيرهم، خاصة في مناطق الظل عبر إقليم الولاية.

للإشارة فإن عملية توزيع الاعانات يشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية، وتحت إشراف مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية عنابة.