مجمع “كاستال” الجزائر ورويبة يرسلان قافلة تضامنية إلى ولاية تيزي وزو

قام مجمع “كاستال” ورويبة للمشروبات بتجنيد كافة مواردهما وإمكانيتهما من أجل إرسال قافلة تضامنية إلى ولاية تيزي وزو والمناطق المتضررة من الحرائق التي اندلعت مؤخرا.

وحسب بيان للمجمع، فقد تمكن من إرسال 8 شاحنات من المواد الغذائية والمنتجات الطبية والمعدات الضرورية تمثلت في 4 شاحنات محملة بالمواد الطبية التي تستعمل في تضميد الحروق كالضمادات والكمادات، بالإضافة 6 قناع للوقاية من فيروس كورونا.

بالإضافة إلى الأفرشة والمبردات والمصابيح الشمسية وكذا البطاريات من أجل شحن الهواتف المحموةلة. ناهيك عن 4 شاحنات محملة بالمواد الغذائية ومنتجات النظافة “حفاضات ، حليب أطفال ، سميد ، زيت ، حليب”

وقد وزعت المستلزمات الطبية في المستشفى الجامعي لتيزي وزو ، ومستوصف أثيني الطبي ، ومستشفى أربعاء ناث إراثين. أين تم توزيع الطعام مباشرة على المواطنين في أربعاء ناث إراثين وآث واسيف وبلديةفي آث يني.

وأوضح البيان، أن المجموعة إعتمدت بشكل ملحوظ على شبكة موزعيها في المنطقة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. كما ساهم هؤلاء الموزعون في قيم التضامن من خلال توفير المساحات والفنادق الشاغرة للعائلات المتضررة من الحرائق.