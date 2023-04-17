مجمع كاستيل يطلق جائزته الثانية لأحسن مشروع في الأعمال الزراعية والغذائية

سينظم مجمّع “كاستيل” مسابقة لأحسن مشروع في الأعمال الزراعية والغذائية التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للبلد.

وأعلن مجمع كاستيل في بيان له أن جائزة بيير كاستيل، في نسختها الجزائرية الثانية، أعلنت عن تقديم الطلبات للحصول على نسختها الثانية “والنسخة السادسة على نطاق أفريقي”. لجميع المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة في قطاعي الزراعة أو الأغذية الزراعية. لتصبح الفائزين الجدد في عام 2023. بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها سوسن بن محمد (23 عاما) في مشروع Aquayate و Fellag Amestan (31 عاما) للحصول على جبن Amestan ألبان.

وأصبحت جائزة بيير كاستيل التي تم إنشاؤها في عام 2018 ، بدعم من صندوق بيير كاستل، ملتقى إفريقيا لرواد الأعمال الشباب في قطاع الزراعة والأغذية الزراعية. في الفئة العمرية بين 18 و 45 عاما.

وستنظم هذه السنة نسختها السادسة بمشاركة ثانية للجزائر. كما تكافئ الجائزة فائزين إثنين في كل بلد تحقق مشاريعهما الزراعية أو الغذائية الزراعية قيمة مضافة حقيقية في البلد الذي يتم تطويرها فيه. كما أكد أنها وسيلة لتحديد وتشجيع ونشر رواد الأعمال الشباب لعامة الناس والجهات الفاعلة المؤسسية والمهنيون في مجال الزراعة والأغذية الزراعية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

يتم ترشيح ستة مشاريع من قبل لجنة الاختيار المسبق للمديرين التنفيذيين للمجموعة، من بين جميع الطلبات الواردة كجزء من دعوة للمشاريع. حيث يتم إختيار اثنين منهم من قبل لجنة تحكيم مكونة من ممثلين عن المجموعة ومتخصصين من قطاع الزراعة والأغذية الزراعية، لتقديم مشروعهم إلى بيير كاستل في فرنسا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الطلبات التي نظرت فيها مجموعة Castel ولجنة الاختيار تجعل من الممكن تعزيز رواد الأعمال الشباب والمشاريع التي قد يتم طلبها أو الترويج لها وفقا للفرص والإجراءات الأخرى التي تنفذها المجموعة.

شروط المشاركة في مسابقة مجمع كاستيل

وأوضح البيان، أن آخر أجل لإيداع المشاريع يوم 3 ماي 2023 وجلسة الاستماع أمام هيئة المحلفين: من 30 ماي إلى 7 جوان. كما أن لجنة التحكيم الكبرى وترتيب الفائزين تكون في الأسبوع الثالث وتوزيع الجوائز يوم 14 سبتمبر.

كما سيتم انتقاء المشاريع التي لها تأثير على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بالإضافة كذلك إلى القدرة على المساهمة في الاكتفاء الذاتي لبلدهم والحفاظ على مواردهم. وتمكين المرأة والشباب. والمساهمة في تطوير النظم الغذائية. وتحسين الممارسات الزراعية والإنتاج الغذائي الزراعي.

وسيستفيد الفائز الأول بمنحة قدرها 15000 أورو وتدريب شخصي. أما الفائز الثاني: هبة قدرها 10000 أورو وتدريب شخصي.

ملف الترشح

يجب تجميع ملف التطبيق وفقا للمعلومات ، والتي يمكن تنزيلها هنا: https://www.fonds-pierre-castel.org/prix-pierre-castel/edition-2023/. يجب أن يتضمن ملف التطبيق على وجه الخصوص:

وصف تفصيلي للمشروع المقترح يعرض وجهة نظره مع الموضوع. بالإضافة إلى مذكرة فنية وتقدير للميزانية. السيرة الذاتية. كما يجب تقديم جميع المقترحات قبل 3 ماي 2023 الساعة 11:59 مساء على أبعد تقدير ، على الرابط: http://www.candidature-prix-pierre-castel.com/

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