مجمع لافارج يصدر حوالي 8500 طن من الاسمنت نحو افريقيا

نحج مجمع “لافارج هولسيم- الجزائر” اليوم الاثنين باجراء عملية التصدير الرابعة لمادة الاسمنت نحو غرب افريقيا.

وحسب بيان المجمع الصناعي تم تصدير حوالي 8.500 طن من الاسمنت الرمادي نحو غرب افريقيا انطلاقا من ميناء أرزيو بوهران

حيث تعتبر هذه العملية الرابعة بعد تلك قام بها في ديسمبر 2017، ومارس 2018 وفي بداية أفريل الجاري.

كما أكد ذات المجمع هذه العمليات المستمرة للتصدير، فانه “يعبر عن التزامه التام للمساهمة في تنويع المداخيل خارج المحروقات”.

وأن عمليات التصدير التي قام بها المجمع تؤكد نوعية الاسمنت الجزائري الذي بدأ في أخذ مكانته في أسواق خارجية تنافسية.

ويطمح مجمع لافارج هولسيم – الجزائر الى رفع صادراته نحومنطقة غرب افريقيا الى 5 مليون طن من الاسمنت.

وأيضا رفع صادرات مادة الكلنكر “الآجر الصلب” آفاق 2020.

ويتوقع أن ترتفع القدرات الانتاجية للبلاد من مادة الاسمنت إلى 40.6 مليون طن بحلول سنة 2020 .