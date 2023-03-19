مجمع مناجم الجزائر: إرتفاع الصادرات بنسبة 110 بالمائة سنة 2022

حقّق المجمع الصناعي المنجمي “مناجم الجزائر” “منال” صادرات بقيمة 216 مليون دولار في سنة 2022. مسجلا بذلك إرتفاعا بنسبة 110 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

وقال محمد صخر حرامي الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة، في مداخلة له بمناسبة أشغال ورشة حول الموارد المنجمية بالجزائر. أن صادرات مجمع “منال” عرفت خلال السنوات الأخيرة، إرتفاعا ملموسا. منتقلة من 57 مليون دولار في سنة 2020 إلى 103 مليون دولار في سنة 2021. ثم إلى 216 مليون دولار في سنة 2022.

وأضاف المسؤول الأول عن المجمع، أن من شأن هذا الإرتفاع ان يتواصل في سنة 2023 مما سيسمح للمؤسسة بتسجيل ارتفاع جديد في رقم الأعمال خلال السنة الجارية، إلى 49.3 مليار دج مقابل 44.3 مليار سنة 2022. مضيفا أن هذه النتائج قد تم تحقيقها بفضل تجسيد مخطط تطوير مجمع “منال”. سيما عبر إطلاق مشاريع جديدة وكذا زيادة قدرات الإنتاج الحالية”.

كما أكد حرامي، أن مخطط التطوير يتضمن ايضا، تثمين المنتجات المنجمية من أجل تحقيق مجموع سلسلة القيم محليا واطلاق مشاريع كبرى مهيكلة. فضلا عن تحقيق برنامج للبحث يتكون من 26 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2021-2023.

وقد اجمع عديد خبراء القطاع المنجمي خلال اشغال هذه الورشة التي نظمتها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر على مدى اهمية تطوير عديد الموارد المنجمية المندرجة. خاصة ضمن الانتقال الطاقوي والتي قد يعرف الطلب عليها ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة.

اما ممثل الوكالة الوطنية للنشاط المنجمي، رشيد ابشيش فقد أكد أنه سيكون هناك طلب كبير على المناجم. سيما منها الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والعناصر النادرة.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح هذه الورشة، المنظمة تحت موضوع “موارد الجزائر المنجمية: حصيلة، افاق تنموية وإمكانيات الاستكشاف المنجمي”، قد ترأسها وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

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