مجمع “نوفارتس” يمنح مستلزمات طبية للصيدلية المركزية للمستشفيات

قام مجمع “نوفارتس” للصناعة الصيدلانية والطبية، اليوم الأحد، بمنح مستلزمات طبية للصيدلية المركزية للمستشفيات.

قال الرئيس المدير العام لمجمع “نوفارتس”، كريم حرشاوي، اليوم الأحد في بيان للجمع، أن “المجمع بادر بمنح مستلزمات طبية للصيدلية المركزية للمستشفيات”.

وأشار حرشاوي ان الهبة تتمثل في “كمامات FFP2 و مواد لحماية العينين و قمصانا ذات استعمال واحد و محرارات جبهية و قبعات طبية و جراميق”.

وأضاف في نفس السياق أن هناك هبات اخرى من”مستهلكات وتجهيزات طبية مثل أجهزة التنفس ستصل في أقرب وقت ممكن، وذلك دعما للسلطات الصحية من خلال التموين المجاني لمستهلكات ذات الضرورة القصوى”.

كما أكد حرشاوي أن ” المجمع سيبقى على نشاط الإنتاج المحلي والتوزيع خلال هذه الفترة الصعبة”، مشيرة إلى “استمرارية تسليم الادوية للمرضى في العالم باسره”.

واستبعد حرشاوي “حاليا توقعات انقطاع سلسلة التموين”.