مجمع سعودي يمنح عمرة لوالدي الطفل حذيفة الذي صنع الحدث عبر مواقع التواصل

منح مجمع سعودي عمرة لوالدي الطفل حذيفة من ولاية ورڨلة بالجزائر عمرة شاملة جميع التكاليف وذلك بعد ان صنع الحدث عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وأعلن المجمع السعودي “مجموعة حسين محمد حجازي” المانح لعمرة لوالدي الطفل حذيفة عبر حسابه على التويتر “نبادر نحن مجموعة حسين محمد حجازي عمرة نقل فنادق بهدية عمرة مجانية لوالدي الطفل النبيل الذي عرى ظهره للشمس ليقي أخاه الصغير لهيبها.”

وأضاف “مجموعة حسين محمد حجازي” أن العمرة شاملة جميع التكاليف نسأل الله ان يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال.

والختام تمنى المجمع من عائلة الطفل حذيفة التواصل معهم من اجل تحقيق هذه البادرة قائلا ” نتمنى منهم التواصل معهم في أي وقت مناسب لهم لتحقيق هذه المبادرة”

وكان الطفل حذيفة ذو الـ 11 سنة خطـف قلوب الجزائريين من خلال خلع قميصه ليحمي به شقيقه عبد الرحمان صاحب الـ 4 سنوات من ضـربات الشمس. ووقتها صرح الطفل حذيفة للنهار: “غطّيت خويا بقميصي لأنه صغير مايحملش السخانة.. في غياب بابا أنا مول الدّار.”