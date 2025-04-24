مجمع صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة “شنقيط فارما” لتصدير وتسويق منتجاته في موريتانيا

وقع مجمع صيدال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على مذكرة تفاهم تجارية مع مجموعة “شنقيط فارما” (Chinguitty Pharma) الموريتانية، تهدف الى تعزيز التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات،لاسيما في تموين السوق الموريتانية بالأدوية الجزائرية والترويج لها.

ووقع الاتفاقية بالأحرف الأولى, كل من الرئيسة المديرة العامة بالنيابة

ل”صيدال”، صورية صباح، والمدير العام للمجموعة الموريتانية الناشطة في مجال

توزيع الأدوية والمستلزمات الصيدلانية والطبية, عمر محمد ناجم، تحت اشراف وزير

الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة، أكد مدير قسم التصدير ب”صيدال، عثمان مداد، أنه

بموجب هذا التعاون، سيصدر المجمع العمومي منتجاته الصيدلانية إلى مجموعة

“شنقيط فارما” كمرحلة أولى والتي “ستقوم بدورها بالتسويق والترويج لها بغرض

تموين السوق الموريتانية”.

بالمقابل, سيرافق مجمع “صيدال”، كمرحلة ثانية, المشاريع الصناعية للمجموعة،

أين سيقدم خبرته ودعمه الفني والصناعي لها لاسيما في إنجاز مشروعها المتمثل في

وحدة إنتاج للمحاليل الدوائية، وكذا مشروع للتعليب والتغليف في موريتانيا،

يمكن هذه الوحدة من تعليب منتجات صيدال المصدرة في شكل نصف نهائي, وفقا

للشروحات المقدمة خلال مراسم التوقيع.