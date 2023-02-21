مجمع cevital يحصد جائزة الجزائر للجودة

حصد مجمع Cevital لمالكه ماليك ربراب، اليوم الاثنين، جائزة الجزائر للجودة.

وقد نالت الجائزة الثانية شهادة اعتراف لصالح الشركة ذات الاسهم لمجمع حسناوي. أما الجائزة الثالثة التشجيعية فقد حصدها مجمع أغروديف.

وقد أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، على مراسم منح الجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2022.

ويحضر مراسم التوزيع أعضاء من الحكومة ومن الوفد الوزاري الأردني متعدد القطاعات الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

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