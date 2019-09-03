مجمع “ETRHB” مهدّد بفسخ إحدى صفقاته بالعاصمة

أبلغت مديرية الأشغال العمومية بالعاصمة مجمّع حداد باتجاهها نحو فسخ صفقة إنجاز طريق اجتنابي بالسحاولة، في حال ما لم يعد بعث أشغالها.

نشرت مديرية الأشغال العمومية للعاصمة إعذارا ثانيا لمجمع حداد، بسبب التأخر في إنجاز طريق إجتنابي ببلدية السحاولة غرب العاصمة.

وجاء في الإعذار الثاني، أنّ مجمع ETRHB لم يتجاوب مع الإعذار الأول المنشور في جريدتين وطنيتين بتاريخ الفاتح أوت.

وسجلّت المديرية توقفا في الأشغال ونقصا في الوسائل البشرية ومواد الانجاز، وعدم استجابة لعدة مراسلات طلبت فيها استئناف الأشغال.

ومنحت مديرية الأشغال العمومية مهلة 8 أيام للمجمع انطلاقا من اليوم، قبل فسخ الصفقة الممنوحة له إن لم يستأنف أشغاله.

وأضافت المديرية، انه على مجمع حداد تحمل تبعات فسخ الصفقة كما تنصّ عليه القوانين.

يذكر أن مجمع ETRHB يعاني من تجميد حساباته البنكية منذ حبس مالكه علي حداد المتابع في قضايا فساد.

وينتظر أن يرفع التجميد عن حسابات المجمع قريبا بعدما عيّن متصرف إداري على رأسه يحمل مسؤولية تسيير أعماله.