مجمع LOGITRANS ينظم قافلة لتصدير المنتوجات الجزائرية نحو موريتانيا

المجمع العمومي للنقل البري واللوجستيك LOGITRANS بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ALGEX. قافلة تتكون من 25 إلى 40 شاحنة نصف مقطورة. لتصدير مختلف المنتوجات الجزائرية نحو موريتانيا وذلك يوم 28 سبتمبر 2021.

ودعت كل من ALGEX ومجمع LOGITRANS المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتوجاتهم نحو موريتانيا إلى المشاركة بهذه القافلة الهامة.

وأضاف بيان ألجكس أن تنظيم هذه القافلة يأتي في سياق نتائج ثمار الطبعة العاشرة لمعرض الموقار الدولي لسنة 2021. والذي تم من خلاله إبرام عدة اتفاقيات تجارية، والتي تأتي تحت شعار الجزائر بوابة التجارة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن المدة التي تستغرق من الجزائر إلى نواكشوط تقدر من 8 إلى 10 أيام. كما أن الموعد النهائي لتأكيد المشاركة في هذه القافلة هو 23 سبتمبر 2021 على الساعة 12:00.