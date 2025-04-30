مجمع “لابال” يفتتح نقطة لبيع البنّ لأصحاب المقاهي والمطاعم 

أعلن مجمع “لابال” فتح نقطة بيع لمادة البن المدعم مخصصة لأصحاب المقاهي والمطاعم على مستوى العاصمة.

وجاءت هذه المبادرة طبقاً لتوجيهات وتعليمات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وتحت إشراف مديرية التجارة لولاية الجزائر.

وأكد المجمع في بيان له، أنه حرصًا على تلبية طلبات المهنيين وتوفير مادة البن المدعم بسعر مضبوط ومحدد بـ 1000 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد. يعلم مجمع “لابال” فتح نقطة بيع مخصصة لأصحاب المقاهي والمطاعم على مستوى العاصمة”.

وستنطلق العملية صباح يوم الغد، على مستوى “بن طلحة - الطريق السيار” . كما وضع المجمع رقم هاتف للاستفسار: 0775626123.

وللإشارة، البيع موجه خصيصًا للمهنيين، ويشترط تقديم نسخة من السجل التجاري عند اقتناء المادة.