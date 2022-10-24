مجموعة “أبيليتي” السعودية تبدي رغبتها في تجسيد مشاريع كبيرة في الجزائر

أبدى، نائب رئيس المجموعة السعودية عجلان وإخوانه، “أبيليتي”، الشيخ محمد بن عبد العزيز العجلان، رغبته في تجسيد مشاريع كبيرة بالجزائر. مشيرا إلى أن” زيارته الأولى إلى الجزائر تندرج في هذا الإطار لتحديد المشروع أو المشاريع التي يمكن أن تكون محل شراكة مربحة للجانبين الجزائري والسعودي”.

واستقبل وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس الأحد، نائب رئيس المجموعة السعودية عجلان وإخوانه، الشيخ محمد بن عبد العزيز العجلان. الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، مرفوقا بخبراء من المجموعة، لبحث وتحديد فرص الاستثمار والشراكة.

كما استهل زغدار اللقاء بعرض أبرز ما جاء في المنظومة الجديدة للاستثمار من تسهيلات ومزايا للمستثمرين المحليين والأجانب. وكذا الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية والجغرافية والاقتصادية والبشرية الضخمة التي تزخر بها الجزائر. والتي تمكنها من استقطاب أكبر المشاريع لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير للأسواق العربية، الأوروبية والإفريقية.

وأبرز وزير الصناعة، “رغبة الجزائر في إقامة شراكات مع الأشقاء السعوديين في عديد المجالات الصناعية والفلاحية والطاقوية والسياحية والمنجمية”. على غرار الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية، إلى جانب صناعات الحديد والصلب التي تشكل فرصا للشراكة المثمرة للجانبين –يضيف بيان القطاع-.

وعلى هامش هذا اللقاء، كان لوفد المجموعة السعودية اجتماعا مع عدد من مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية وبعض المؤسسات الخاصة. لتحديد فرص الشراكة المثمرة بين الجانبين في عديد المجالات على غرار الصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية وكذا الصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية.

وتعد مجموعة عجلان واخوانه القابضة “أبيليتي” من الشركات الرائدة في السعودية لاسيما في قطاعي النسيج والتطوير العقاري.

كما تشمل المجموعة 12 مؤسسة كبرى ناشطة في قطاعات الطاقة والمياه والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والفندقة. بالإضافة إلى تواجدها في 15 دولة حول العالم، -وفقا للبيان-.