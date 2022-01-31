مجموعة أشخاص ينتحلون صفة “كشافين” و”مدربين وطنيين” والفاف تُحذّر وتتحرك

أصدرت الفاف، ظهيرة اليوم الإثنين، بيانا رسميا، كشفت فيه عن وجود مجموعة منظمة من الأشخاص، يقومون بإنتحال صفة “كشافين” و”مدربين وطنيين” في الفئات الشبانية.

وحذرت الفاف، من المجموعة السالف ذكرها والتي تتحرك بشكل غير قانوني، وتقدم نفسها بأوراق مزورة، وبشكل منظم.

وأكدت هيئة شرف الدين عمارة، بأنها تحركت لدى الجهات القضائية من أجل متابعة المتجاوزين للقانون، مع تبرأه من أي خطوات قامت بها المجموعة السالف ذكرها.