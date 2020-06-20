مجموعة “إبتسم” الخيرية تقدم إعانات للسيدة غنية التي بثت حالتها ببرنامج “دلال خير”

أخبار الجزائر
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مجموعة “إبتسم” الخيرية تقدم إعانات للسيدة غنية التي بثت حالتها ببرنامج “دلال خير”
بقلم عبدالناصر قلال

تلقت السيدة غنية هبة تضامنية واسعة بعد بث حالتها والمصابة بسرطان الرئة رفقة ابنتها “إلهام” 34 سنة المعاقة حركيا منذ سنة 2012 في ظروف أقل ما يقال عنها أنها صعبة داخل غرفة واحدة بالحي الفوضوي بوحمرة بلدية البوني.

الهبة التضامنية الكبيرة تلقتها غنية من مختلف الجمعيات الخيرية والمواطنين الذين هبوا لمساعدتها رفقة إبنتها.
ورافقت النهار مجموعة ابتسم الخيرية التطوعية التي قدمت لها إعانات معتبرة تمثلت في سرير طبي سرير طبي (مطالة) ، حفاضات كبار ، أغطية ، افرشة ، مواذ غذائية ،دواء ، اواني منزلية و ملابس.

وتبقى هذه الهبات التضامنية غير كافية خاصة أن مشكل السيدة غنية هو علاج ابنتها إلهام المعاقة حركيا منذ 2012، اين تنتظر تحرك السلطات المحلية لولاية عنابة للتكفل بحالة الطبية ومشكل السكن .


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