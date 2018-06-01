مجموعة “إبتسم الخيرية” تنظم إفطار جماعي لفائدة كبار السن بعنابة

نظمت مجموعة “إبتسم الخيرية” إفطارا جماعيا لفائدة كبار السن المقيمين في دار العجزة “لالة بونة” بولاية عنابة.

أين تم تقديم وجبات الفطور إضافة الى وجبات السحور خلال شهر رمضان في جو من التكافل والتراحم.

وبحسبرامي زعيم،ممثل مجموعة إبتسم الخيرية والذي تحتث لقناة “النهار”قائلا أن الإفطار المنظم يأتي في إطار العمل الخيري الإنساني.

حيث سيتم تقديم “فقة رمضان” مع تقديم وجبات أخرى مستقبلا خلال الأيام المتبقية من الشهر الفضيل لفائدة المحتاجين.

ومن جهة أخرى ذكرت إحدى المتطوعات،أن نشاط المجموعة منقسم على فوجين لتحضير وتوزيع الوجبات وتوزيعها.