مجموعة إجرامية تقوم بقرصنة وتمويه مكالمات هاتفية في العاصمة

قامت مجموعة إجرامية بقرصنة وتمويه مكالمات هاتفية، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية بالجزائر العاصمة، حيث أطاحت بها الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الرويبة.

وحسب بيان أمن ولاية الجزائر، فقد كانت هذه المجموعة بصدد الإعداد لجريمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وأشار بيان ذات الجهة الأمنية، أن هذه الجريمة من شأنها إدراج سوابق عدلية في صحيفة الغير، والغش والقرصنة لأجهزة إلكترونية.

ومكنت العملية من توقيف 3 أشخاص واسترجاع 9 أجهزة إلكترونية، حسب ما أشار إليه ذات المصدر

وكانت تستعمل الأجهزة في قرصنة وتمويه المكالمات الهاتفية على أنها مكالمات محلية لا يتم اكتشافها من تقنيي متعامل الهاتف النقال.

وتم حجز 4 موزعات انترنت، 2881 شريحة لمختلف متعاملي الهاتف النقال،5 هواتف نقالة، جهاز إعلام آلي، آلة طبع ونسخ، ختمين تجاريين ووثائق إدارية مزورة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية, تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

وتلقت مصالح الأمن الوطني خلال شهر سبتمبر 53149 المنصرم ألف مكالمة، عبر الخط الأخضر “1548”. وخط النجدة “17” . كما تلقت 24 صورة عبر تطبيق “ألو شرطة“، وتم التكفل بـ16 منها.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت هذه المكالمات عن توقيف 6 مشتبه بهم في حالة التلبس بفعل السرقة. وحالة تدخل تخص بيع المشروبات الكحولية، و14 قضية لترويج وإستهلاك المخدرات بأنواعها، وإسترجاع 3 مركبات مبحوث عنها.

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