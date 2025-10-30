مجموعة الإتصالات Ooredoo.. هذه النتائج المالية المحققة خلال 9 أشهر

أعلنت مجموعة الاتصالات Ooredoo،عن نتائجها المالية المحققة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 مظهرة. مؤشرات إيجابية لـ Ooredoo الجزائرمقارنةبنفسالفترةمنسنة 2024.

وقد حافظت مؤسسة Ooredoo الجزائر على مسار نموها القوي. بتحقيق فوائد عن استثماراتها الاستراتيجية الرامية لتوسيع وتعزيز شبكتها. للتغطية على المستوى الوطني.

وبالأرقام،بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر88،3 ملياردينار جزائري خلال التسعة أشهر الأولى من السنةالجارية مقابل 77،3مليار دينار جزائري. مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024،أي بنمو قدره14،2٪.

كما بلغت قاعدة الزبائن 15مليون مشترك نهاية شهرسبتمبر 2025. مقارنةﺑ14،49مليون مشترك. في نهاية نفس الفترة من سنة 2024 أي بزيادة قدرها 3،4٪.

و ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك. والإطفاء(EBITDA)إلى 40،5مليار دينار جزائري، مقارنة ﺑ 33،4 مليار في نفس الفترة من 2024. أي بارتفاع قدره 21،1٪.

خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025. استثمرت المؤسسة ما يقارب 19،4مليار دينار جزائري مقارنة بـ 10،8 مليار دينار لنفس الفترة من سنة 2024. أي بتطور قدره 80،3٪.

تصريح المدير العام لـ Ooredoo روني طعمه

بعد الإعلان عن هذه النتائج، صرح المدير العام لـ Ooredoo روني طعمه: ” شهدت التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 ديناميكية استراتيجية متسارعة. لمؤسسة Ooredoo الجزائر، مما يعكس قوة ونجاعة. رؤيتنا الطموحة. فبفضل الاستثمارات المستمرة والموجهة”.

وأضاف” مكّن برنامجنا لتوسيع الشبكة الوطنية وتحديث البنى التحتية من تعزيز حضورنا عبر مختلف مناطق الوطن. ولا سيما في إطار مشروع الخدمة الشاملة للاتصالات السلكية واللاسلكية، عبر ربط المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.”

كما قال” في سياق التحضير لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) في الجزائر، شرعت Ooredoo في تخصيص استثمارات تكنولوجية كبرى. تهدف إلى تطوير بنية تحتية من الجيل الجديد قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجالي التدفق العالي والاتصال واسع النطاق.نحن عازمون على المواصلة في هذا النمو الإيجابي ونجدد التزامنا بالابتكار والتميز، والمساهمة بشكل فعال في التطور الرقمي في الجزائر”.

وتُظهر النتائج المالية لمؤسسة Ooredoo الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025إرادة المؤسسة. في المساهمة بشكل أكبر في تطوير قطاع الهاتف النقال في الجزائر، من خلال تسريع وتيرة رقمنة خدماتها وحلولها. التكنولوجية في السوق وإثراء التجربة الرقمية لزبائنها الذين يمثلون قلب اهتماماتها.