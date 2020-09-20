مجموعة الافلان تستكمل عملية تجديد ممثليها بهياكل المجلس الشعبي الوطني

استكملت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني عملية تجديد ممثليها في مختلف الهياكل التي تعود لها وفق قاعدة التمثيل النسبي.

ونظمت، اليوم الأحد، انتخابات بمقر المجلس الشعبي الوطني لاختيار المرشحين لتولي مناصب رؤساء اللجان ونوابهم ومقرري هذه اللجان.

وقد أفرزت نتائج التصويت أسماء النواب الستة الفائزين بمناصب رؤساء اللجان حيث يتعلق الأمر بكل من: إلياس سعدي، عبد الحميد سي عفيف، الهادي قويدري، توفيق طورش وأحمد زغدار.

وأما فيما يتعلق بمناصب نواب رؤساء اللجان، فقد حاز المناصب الخمسة كل من العماري محمد نصر الدين، محدان عبد القادر، حويشي كريمة خولة، بوشنافة سعاد وبن وارد زرفة.

وفي الأخير، عادت مناصب مقرري اللجان إلى كل من: بن شلالي محمد، حدي سوفي، بن يمينة صورية نهال، جليل خيرة ” المدعوة نصيرة ” وعتبي بختة .

يذكر أن مناصب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني كانت قد استثنيت من السباق الانتخابي وذلك بعدما تم اللجوء إلى آلية التعيين المباشر، وقد عادت المناصب الأربعة إلى السادة النواب: بومسلات لتهامي، عبدالحميد بوشارف، عبد الرزاق تربش ووسيلة الطيب.