مجموعة الجزائر.. كوت ديفوار تختار السعودية لإجراء التربص التحضيري

إختار منتخب كوت ديفوار إقامة تربصه التحضيري الذي يسبق نهائيات أمم إفريقيا بالمملكة العربية السعودية، تحضيرا لمواجهة دور المجموعات التي ستضعه في مواجهة الجزائر، سيراليون وغينيا الإستوائية.

ودخل المنتخب الإيفواري تربصه بمدينة جدة السعودية اليوم الإثنين حيث سيواجه رفقاء فرانك كيسي ثلاث مواجهات ودية خلال تربص السعودية أين سيواجه منتخب جزر القمر يوم 31 ديسمبر، ومنتخب مالي يوم 4 جانفي ومنتخب محلي آخر من الدوري السعودي.