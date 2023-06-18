مجموعة الخضر.. تنزانيا تطيح بالنيجر وتنفرد بالوصافة مؤقتا

حقق منتخب تنزانيا، بقيادة مدربه الجزائري، عادل عمروش، الأهم لدى استقباله مساء اليوم الأحد، نظيره من النيجر، برسم الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

وتخطي المنتخب التنزاني ضيفه النيجيري، بهدف من دون مقابل. سجله سايمون مسوفا، مهاجم القادسية السعودي، في الدقيقة الـ 69.

وهو الانتصار الذي جعل أشبال عمروش. ينفردون مؤقتا بوصافة الترتيب العام للمجموعة السادسة بـ 7 نقاط.

وذلك خلف المنتخب الوطني، بـ 12 نقطة، فيما تقبع أوغندا في المركز الثالث بـ 4 نقاط (في انتظار انتهاء اللقاء الجاري حاليا بين الخضر وأوغندا).

فيما أقصي النيجر رسميا من سباق مرافقة الجزائر إلى الـ”كان”. بعدما تجمد رصيده عند النقطتين من 5 جولات.

جدير بالذكر، أن منتخب تنزانيا سيحل في الجولة السادسة والأخيرة المرتقبة سبتمبر القادم، ضيفا على الخضر، بينما يستقبل منتخب النيجر نظيره الأوغندي.