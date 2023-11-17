مجموعة الخضر.. غينيا تفوز على أوغندا

تخطى منتخب غينيا، مساء اليوم الجمعة، نظيره الأوغندي، بثنائية لهدف، ضمن افتتاح لقاءات الطرفان للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وبهذا الفوز، ارتقى منتخب غينيا، إلى صدارة المجموعة الـ 7، إلى جانب الخضر والموزمبيق، برصيد 3 نقاط لكل منتخب.

وبالعودة إلى مجريات مباراة اليوم، التي احتضنها الملعب البلدي لبركان بالمغرب. فقد تقدم المنتخب الغيني بهدف مبكر عند الدقيقة الـ 10، عن طريق أغويبو كامارا. قبل أن يعدّل فهد بايو، النتيجة لأوغندا في الدقيقة الـ 30.

وفي الوقت بدل الضائع خطف المنتخب الغيني انتصارا صعبا، بهدف اللاعب سايدوبا سيسي، عند الدقيقة الـ 90+5، ليهدي بلاده 3 نقاط ثمينة في سباق التأهل إلى المونديال.