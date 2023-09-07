مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة

وافقت مجموعة العشرين، على منح الاتحاد الإفريقي وضع العضوية الدائمة، ومن المتوقع أن يعلن القادة القرار. خلال قمة في الهند نهاية هذا الأسبوع، حسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ للأنباء، هذا الخميس.

وأضافت أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الإفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، من تسميته الحالية “المنظمة الدولية المدعوة”.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال قمة تعقد في الهند في غضون أيام.

كما تعتبر هذه الموافقة جزء من حملة لتزويد البلدان الأفريقية بصوت أقوى في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة، خاصة وأن الأسواق الناشئة في ما يسمى بـ “الجنوب العالمي” تتولى دورًا أكثر بروزا في الشؤون العالمية.