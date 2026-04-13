مجموعة “حديد عز” المصرية تدرس إطلاق مشروع لإنتاج الحديد المختزل في الجزائر

استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الاثنين 13 أفريل 2026 بمقرها، وفدًا عن مجموعة “حديد عز”، إحدى أبرز الشركات الناشطة في صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار بحث فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر.

وضمّ وفد الشركة عددًا من مسؤوليها، من بينهم رائد الببلاوي، العضو المنتدب لشركة العز الدخيلة للصلب، وأحمد نبيل، عضو مجلس إدارة الشركة، إلى جانب حسام فتح الله، مدير أول للشؤون القانونية، وعدلي عامر، مدير أول لرصيف الخامات، وحازم حافظ، مدير إدارة التطوير المستمر.

وخلال اللقاء، قدّم وفد “حديد عز” عرضًا مفصلًا حول مشروع استثماري تعتزم المجموعة تجسيده في الجزائر، يتمثل في إنتاج الحديد المختزل (DRI)، مع توجه لتطويره مستقبلًا إلى مجمع صناعي متكامل يشمل مختلف مراحل إنتاج الحديد والصلب.

من جهتها، استعرضت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أمام الوفد المصري مختلف المؤهلات التي يوفرها مناخ الاستثمار في الجزائر، إلى جانب الإجراءات المعتمدة والتسهيلات والتحفيزات الموجهة للمستثمرين، فضلاً عن آليات المرافقة وإمكانية توفير العقار الصناعي بما يتناسب مع طبيعة المشروع وخصائصه التقنية.