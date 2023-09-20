مجموعة على “ميسنجر” تجر حقوقيا وأصدقائه الى التحقيق

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجريمة الالكترونية بمحكمة الدار البيضاء اليوم الاربعاء. عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق 4 متهمين غير موقوفين متواجدين تحت الرقابة القضائية. من بينهم “طالب في الحقوق ” لضلوعهم في قضية تتعلق وقائعها بجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتم إحالة ملف القضية على هيئة المحكمة بعد الانتهاء من التحقيق القضائي الذي خلص أنه في مطلع 2019. تزامنا وانطلاق الحراك الشعبي أنشأ المتهمون بتاريخ 29 فيفري، صفحة مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي “ميسنجر”. تحت تسمية ” الحراك الشعبي 2019″ وصاحب الحساب الإلكتروني ” pour Algérie meilleure”.

وفي اطار التحقيق الذي باشرته مصالح الامن المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية سنة 2021، تم الكشف أن المسير الحقيقي للصفحة هو المتهم ” ب.نبيل” فتم توقيفه بعد تحديد هويته ومقر اقامته.

كما تم توقيف 3 متهمين آخرين، بينهم ناشط حقوقي متخرج من كلية الحقوق بجامعة الجزائر.

وتم التوصل أن المتهمين قاموا بنشر وتبادل صور منشورات تحريضية وأخرى مهيتة ومسيئة لرجال الشرطة ورئيس الجمهورية.

وعليه تم متابعة المعنيين بتهم تتعلق بجنحة نشر وترويج اخبار كاذبة من شأنها المساس بالامن العمومي والنظام العام وإهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر.

وخلال الجلسة تمسك المتهمون بانكار جل الوقائع المنسوبة اليهم، مؤكدين أن المنشورات كان غرضها دعم الحراك الشعبي السلمي للمطالبة بالتغيير.