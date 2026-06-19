مجموعة “غافي” تسحب الجزائر من القائمة الرمادية وتثمن جهود مكافحة تبييض الأموال

أصدر بنك الجزائر اليوم الجمعة بيانا بعد سحب الجزائر من المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالية “غافي”.

وتم سحب الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، خلال اجتماع بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأكد بنك الجزائر أن هذا القرار يعكس تعزز ثقة‎ المجتمع الدولي في صلابة النظام المالي الجزائري ومرونته.

كما يترجم الأهمية الاستراتيجية التي توليها أعلى سلطات الدولة للقضايا المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

‎كما تميزت هذه الدورة التاريخية بمشاركة الوفد الجزائري برئاسة وزير المالية عبد الكريم بوزرد، ومحافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو.

وشددت الوفود المشاركة في اجتماع مجموعة “غافي” على أن النتائج التي حصلت عليها الجزائر “هي دليل ملموس على إرادتها السياسية وفعالية إصلاحاتها. وأيضا التزامها بالامتثال للمعايير الدولية الأكثر تطلبا من حيث السلامة المالية والشفافية الاقتصادية”

‎ووفقا للوفود المشاوكة فإن سحب الجزائر من القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية يكرس، “التقدم الكبير الذي أحرزه البلد في تعزيز نظامه الوطني لمنع ومكافحة الجريمة المالية.