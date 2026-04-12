مجموعة “فاديركو” تسرّع وتيرة صادراتها بشحن 39 حاوية نحو عدة أسواق دولية

في إطار الديناميكية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات، وبحضور وزارة التجارة، شاركت مجموعة “فاديركو” في عملية نوعية كبرى، نظِّمت على مستوى مقرها في ولاية سطيف.

وبهذه المناسبة، قامت المجموعة بشحن 39 حاوية متجهة إلى عدة أسواق دولية، موزعة كما يلي:

16 حاوية نحو المملكة المتحدة

10 حاويات نحو تونس

9 حاويات نحو جمهورية الدومينيكان

حاويتان نحو الرأس الأخضر (Cap-Vert)

حاوية واحدة نحو فرنسا

حاوية واحدة نحو جزيرة غوادلوب (Guadeloupe)

تجسد هذه العملية قدرة مجموعة “فاديركو” على تلبية متطلبات الأسواق الدولية، بالاعتماد على معايير جودة عالية ولوجستيك فعال.

استراتيجية تصدير مستدامة ومنظمة:

بعيداً عن هذه العملية المحددة، تدرج مجموعة “فاديركو” تطوير نشاطها الدولي ضمن نهج مستدام، من خلال وضع برنامج شحنات أسبوعية نحو مختلف أسواقها.

وتشهد هذه الاستمرارية على وجود استراتيجية تصدير مهيكلة وحضور دولي متنامٍ. ففي عام 2025، قامت المجموعة بتصدير منتجاتها إلى 27 دولة، مما يؤكد توسعها وتنافسية عروضها على المستوى العالمي.

التزام لصالح الاقتصاد الوطني:

من خلال هذه المبادرة، تؤكد مجموعة “فاديركو” مجدداً التزامها بتنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في الجهد الوطني لتنمية الصادرات، عبر تثمين الخبرة الجزائرية (savoir-faire) في الأسواق الدولية.