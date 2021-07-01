مجموعة فيون تعرض بيع أسهم جازي على الجزائر

قررت مجموعة “فيون” بيع كامل حصتها من شركة أومينيوم تيليكوم الجزائر المالكة لمتعامل الهاتف النقال “جازي“. وتبلغ حصة شركة أومينيوم تيليكوم الجزائر 45.57% في حين تمتلك الجزائر أغلبية الحصص بـ 51 %.

وجاء هذا قرار بيع مجموعة” فيون” حصتها من أسهم “جازي” للدولة الجزائرية بناء على العقد الذي يعطيها حق التنازل بكامل الاسهم لمالك الأغلبية. وذلك عبر الصندوق الوطني للإستثمار.

وكانت في وقت سابق قد توصلت شركة الإتصالات الروسية النرويجية “فيمبلكوم فيون” إلى إتفاق مع الجزائري بييعها حصة الأغلبية. والمقدرة بـ 2.6 مليار دولار. بينما قامت الشركة بالإحتفاظ بحق الإدراة وتقليص ديونها.

وللإشارة، أنه وفي عام 2010 قامت “فيمبلكوم” بشراء جازي من رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس في صفقة قدرت بأزيد من 6 مليارات دولار.

وتتوزع أسهم شركة “جازي” بين 51 بالمائة من الأسهم للجزائر ممثلة في الصندوق الوطني للإستثمار. بينما تحوز فيون على 45.57 بالمائة. في حين متعامل خاص له حصة 3.25 بالمائة.