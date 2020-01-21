مجموعة في المتناول للخضر في تصفيات كأس العالم

أوقعت قرعة دور المجموعات لتصفيات منافسة كأس العالم المقررة بدولة قطر سنة 2022 الخاصة بالقارة الإفريقية المنتخب الوطني الجزائري في مجموعة سهلة نسبيا.

القرعة التي جرت أمسية اليوم الثلاثاء بفندق “نايل ريتز كارلتون” بالعاصمة المصرية القاهرة وضعت أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في المجموعة الأولى.

أبطال إفريقيا تواجدوا في مجموعة واحدة رفقة كل من بوركينافاسو، النيجر وكذا المنتخب الجيبوتي.

ويُعتبر مُنتخب بوركينافاسو المنافس الأبرز للخضر في هذه المجموعة على البطاقة الوحيدة المؤهلة للملحق الفاصل.