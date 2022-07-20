مجموعة قوية لمُنتخب أقل من 20 سنة في تصفيات “الكان”
بقلم حواز عبد النور
كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن مجموعة المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة في دورة إتحاد شمال إفريقيا.
وهي الدورة المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة المُقررة بمصر سنة 2023.
ووقع أشبال المدرب الوطني، محمد لاسات، في المجموعة الأولى رفقة تونس المغرب وكذا ليبيا.
📌 مجموعة المنتخب الوطني (تحت 20 عاما) في دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة مصر_2023؛#LesVerts_u20 #teamdz 🇩🇿✊#123vivalAlgérie pic.twitter.com/0YzZAknStr
— Équipe d’Algérie de football (@LesVerts) July 20, 2022
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