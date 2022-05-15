مجموعة كاستيل الجزائر تواصل نشاطها التضامني

قام مجمع كاستيل الجزائر بالعديد من الأنشطة التضامنية خلال شهر رمضان المبارك. وهي متواصلة عبر 3 ولايات على غرار الجزائر العاصمة، سكيكدة، وعنابة وكذا في بلديات أخرى.

وحسب بيان لمجمع كاستيل الجزائر، فقد قام بنشاطات تضامنية خلال شهر رمضان. حيث إنخرطت المجموعة في العديد من الأنشطة التضامنية بمناسبة شهر رمضان المبارك عبر 3 ولايات، الجزائر وسكيكدة وعنابة.

كما أضاف البيان، أن المساعدات التضامنية تضمنت 700 سرير للعائلات المحتاجة. بالإضافة كذلك إلى توزيع عصائر “الرويبة” و “كوكاكول” أثناء وجبات الإفطار لـ 4000 أسرة ويتيم. كما تم تنظيم إفطار جماعي للأيتام. و دعم 9 جمعيات خيرية بالإضافة كذلك إلى الهلال الأحمر الجزائري.

وفي الجزائر العاصمة، دعمت مجموعة كاستيل وشركتها الفرعية “NCA Rouiba” الهلال الأحمر الجزائري من خلال تقديم عصائر رويبة مجانا لوجبات الإفطار الجاهزة لـ 3500 أسرة. وأيضا للوجبات الجاهزة لـ 1200 شخص على الطريق.

بالإضافة إلى ذلك ، فقد شاركت مجموعة كاستيل في قفة رمضان للأسر المحتاجة. بالإضافة كذلك إلى القيام بمبادرة لعمليات الختان الجماعية التي تم تنظيمها خلال الشهر الفضيل بالتعاون مع جمعية KOUBA UNITED ، من خلال التبرع بالمنتجات.

وفي ولايتي سكيكدة وعنابة ، وزعت الشركات التابعة للمجموعة 600 قفة تضامنية لعدة جمعيات. كما دعمت إفطارا جماعيا للأيتام “جمعية الأيتام” بالمنتجات أبرزها كوكاكولا ، فانتا ، إلخ) والهدايا. مضيفة أن العمليات التضامنية لا تقتصر على شهر رمضان فقط. و إنما ستتواصل خلال الأيام المقبلة.

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