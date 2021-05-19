مجموعة مسلحة تعتدي على أستاذات داخل منزلهن الوظيفي في برج باجي مختار

أفادت النقابة الجزائرية لعمال التربية، أن السكن الوظيفي لأستاذات المدرسة الجديدة تعرض للاعتداء من قبل مجموعة مجهولة باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضحت النقابة ببيان لها، أن الأستاذات تعرضن على الساعة الثانية صباحا،لأبشع أنواع الترهيب، و”أذاقتهن المجموعة المر” مدة ساعتين بوجود رضيعة.

وأشارت النقابة، إلى أن الأستاذات يرقدن في المستشفى، وهن في حالة نفسية كارثية.

وأضاف البيان، أن من بين النساء من تعرضن لإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى سرقة هواتفهن النقالة وحواسبهن ومبالغ مالية.

وقالت النقابة، إن الاعتداء الذي وصفته بـ”الجبان والهمجي واللاإنساني” يعتبر الرابع و”الأخطر” على هذه المدرسة بمدة أقل من شهر ونصف.