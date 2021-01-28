مجموعة من اللصوص يجردون امرأة من مجوهراتها أمام أعين زوجها بشاطئ القادوس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، حادثة صادمة رواها أحد المواطنين، كان مسرحها شاطئ القادوس في عين طاية.

وحسب المعلومات المتداولة، فقد أخذ الضحية زوجته في فسحة إلى شاطئ القادوس، بعين طاية، في العاصمة.

وقال “نزلنا إلى الشاطئ ووجدنا مجموعة من المواطنين، والصيادين جالسين هناك، نظرا للطقس الجميل الذي تتميز به المنطقة”.

وبعد عودتنا الى السيارة –يضيف- فاجأنا شخصين يحملان سلاحا أبيضا “بوشية”، ويطالبان زوجتي التجرد من مجوهراتها.

وأضاف “لم أستطع إنقاذ زوجتي، فقامت بتسليمهم خاتمهما والقرطين، فيما لم يستطيعا أخذ الحقيبة والهواتف”.

وتوجه الضحيتين إلى مصالح الدرك الوطني، حيث قام بتسليمهم صورة أحد الجناة واسمه، والذين تحصلت عليهما من سكان المنطقة.

وقد وعد مصالح الدرك الوطني المتواجدين بإقليم الاختصاص بإلقاء القبض على المتهمين.