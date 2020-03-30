مجموعة هواوي تطلق سلسلة الهواتف الذكية “هواوي P40”

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، اليوم الإثنين في الصين، عن إطلاق سلسلة الهواتف الجديدة “هواوي P40 “.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أن السلسلة تتعلق أساسا بالهواتف الذكية الرائدة الجديدة وهي هاتف “هواوي P40 Pro+” وهاتف “هواوي P40 Pro ” وهاتف “هواوي P40” .

وأشارت المجموعة، أن الهواتف الذكية الرائدة تتميز بتصميمات متطورة مع ابتكارات الكاميرا الرائدة التي تتوسع بشكل جذري في إمكانيات التصوير الفوتغرافي المحمول والفيديو.

وأكدت المجموعة أن هاتف “هواوي P40 Pro” سيتوفر للبيع في الإمارات العربية المتحدة يوم 9 أفريل وستبدأ الطلبات المسبقة يوم 2 أفريل.