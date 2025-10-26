مجموعة “KSBL” البنغالية تبدي اهتماماً بإنجاز مشروع لصناعة وصيانة السفن في الجزائر
بقلم خالد زوبيري
استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأحد بمقر الوكالة، وفداً من مجموعة “KSBL” البنغالية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن.
✅ وخلال اللقاء، استعرضت مؤسسة “KSBL” مشروعا ترغب في انجازه في الجزائر في مجال صناعة وصيانة السفن، لا سيما تلك الموجهة للصيد البحري.
✅ وتطمح المؤسسة البنغالية إلى جعل الجزائر قاعدة للإنتاج لتلبية احتياجات السوق الجزائرية من مختلف أنواع السفن والتصدير نحو الخارج.
🔹 يأتي هذا اللقاء في سياق مرافقة الوكالة للاستثمارات الأجنبية وانفتاحها على الشراكات النوعية وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية جذابة على المستويين الإقليمي والدولي.
