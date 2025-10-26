إعــــلانات
مجموعة “KSBL” البنغالية تبدي اهتماماً بإنجاز مشروع لصناعة وصيانة السفن في الجزائر

بقلم خالد زوبيري
  • 12
  • 0

استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأحد بمقر الوكالة، وفداً من مجموعة “KSBL” البنغالية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن.
✅ وخلال اللقاء، استعرضت مؤسسة “KSBL” مشروعا ترغب في انجازه في الجزائر في مجال صناعة وصيانة السفن، لا سيما تلك الموجهة للصيد البحري.
✅ وتطمح المؤسسة البنغالية إلى جعل الجزائر قاعدة للإنتاج لتلبية احتياجات السوق الجزائرية من مختلف أنواع السفن والتصدير نحو الخارج.
🔹 يأتي هذا اللقاء في سياق مرافقة الوكالة للاستثمارات الأجنبية وانفتاحها على الشراكات النوعية وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية جذابة على المستويين الإقليمي والدولي.

