مجموعة KSBL البنغالية تزور ميناء الجزائر

إستقبلت مؤسسة ميناء الجزائر،اليوم الإثنين، وفدا من مجموعة KSBL البنغالية المتخصصة في بناء و إصلاح السفن.

وحسب بيان للمؤسسة، تهدف الزيارة، إلى البحث عن فرص استثمار في مجال صيانة السفن في الجزائر.

ورحب المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر رفقة إطارته بأعضاء الوفد، وقدم بالمناسبة لمحة عن نشاط ميناء الجزائر. وقدراته اللوجستية في معالجة السفن والبضائع.

ومن جهتها قدمت شركة KSBL عرضا مفصلا حول نشاطاتها وخدماتها المتنوعة. مع تسليط الضوء على أبرز انجازاتها في مجال بناء و صيانة السفن.

كما قدم ممثل الشركة البنغالية شروحات حول الطرق والتقنيات الحديثة المعتمدة في مجال الصناعة والصيانة.

وأكد على أهمية عصرنة أساليب العمل باستعمال التكنولوجيا المتقدمة. معبرا عن طموح المجموعة البنغالية للدخول إلى السوق الجزائري وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي.

واختتمت الزيارة، بجولة ميدانية عبر أرصفة ميناء الجزائر، أين اطلع الوفد الزائر على مختلف الهياكل والمنشآت.

وعبّر أعضاء الوفد، عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال واهتمامهم بمواصلة التنسيق والتعاون مستقبلا.