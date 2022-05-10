مجموعة “Magpharm” تطلق منصة “HIRFA” لتعزيز ثراء وتنوع التراث الجزائري

أطلقت مجموعة “Magpharm” احد أحدث مشاريعها التي تفخر بها والتي جاءت بإسم “HIRFA”. حيث سيكون هذا المفهوم في شكل منصة طلب إلكترونية يمكنك تصفحها على www.hirfa.store .

وحسب بيان المجموعة، فإن هذا المشروع جاء في محاولة لتعزيز ثراء وتنوع التراث الجزائري.

حيث تم الإتصال بجمعيتين تكرمان الحرف اليدوية: “Relais Artisane” ، والتي تروج وتعرض الحرف اليدوية النسائية الراقية بنسبة 100٪.

و”جمعية Entraide Populaire Familiale” ، التي فتحت الدعم مركز لعمل الشباب المعاقين ذهنياً الذين استفادوا بالفعل من التدريب المهني المناسب.

وإدراكا من “Magpharm” أن هذه هي في كثير من الأحيان تجارة الظل على الرغم من الموهبة الواضحة للحرفيين فلقد تقرر أن الوقت قد حان لنقل أصواتهم على نطاق واسع وتخصيص متجر إلكتروني لهم مما يسهل الحصول على أعمالهم.

وأيضا المعاملات التي سيتم تسليمها بالكامل إلى مؤلفي كل منتج.

وأضافت ذات المجموعة انها تأمل بشدة من خلال هذا العمل أن يحصل الحرفيون لدينا في النهاية على اعتراف الجمهور العام الذي يستحقونه بشدة وأن المغامرة يمكن أن تستمر من خلال حشد الجمعيات الأخرى.

ودعت “Magpharm” الى زيارة منصة HIRFA STORE وشبكاتها الاجتماعية: صفحة Facebook وصفحة Instagram لاكتشاف العديد من إبداعاتهم.

كما دعت المهمتين بهذه الأمور للتسوق من الأشياء المعروضة التي تجلب الإهتمام.