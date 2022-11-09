مجموعة Ooredoo تحصد 13 جائزة

أعلنت مجموعة Ooredoo عن فوزها بـ 13 جائزة خلال حفل جوائز الأعمال الدولية “ستيفي” 2022.

حيث حصدت المجموعة وشركاتها 3 جوائز ذهبية، و3 فضية، و6 جوائز برونزية، وجائزة ضمن فئة “اختيارات الجمهور”.

ويتم منح جوائز ستيفي الدولية للأعمال لتكريم الإنجازات والإسهامات الإيجابية للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

وقد فازت Ooredoo بالجوائز تكريماً لجهودها وإنجازاتها في عدد من المجالات، بما في ذلك الابتكار، والموارد البشرية، ورضا الزبائن.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: “نعتز بفوز شركاتنا العاملة بمجموعة جديدة من جوائز ستيفي الدولية لهذا العام بعد فوزنا أيضاً خلال الأعوام الماضية. ولا شك أن هذا الإنجاز يعكس جهود وتفاني فرقنا، في مختلف مناطق تواجدنا، والتي تعمل بجد لتزويد عملائنا بأفضل المنتجات والخدمات، وأرقى مستويات خدمة الزبائن. لدينا في Ooredooالتزام استراتيجي للارتقاء بتجربة عملائنا من خلال الابتكارات المختلفة، والتحول الرقمي، ونحن سعداء بتكريم جهودنا على المستوى الدولي في هذه المجالات. كما أننا سعدنا هذا العام بحصولنا على جائزة التميز في الموارد البشرية، ما يدل وبوضوح على أن استراتيجيتنا للاستثمار في موظفينا تحقق نتائجها المرجوة.”

فقد فازت مجموعة Ooredoo بجائزة ذهبية عن كونها شركة التكنولوجيا الأكثر ابتكاراً للعام ضمن فئة الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 2500 موظف. كما حصلت على جائزة فضية عن كونها أفضل شركة اتصالات خلال العام ضمن فئة الشركات الكبرى.

وكذلك، حصلت Ooredoo فلسطين على جائزة ذهبية، إذ تم اختيارها أسرع الشركات نمواً خلال العام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحصدت Ooredoo المالديف جائزة ذهبية ضمن فئة منتجات شركات الاتصالات، وذلك تكريماً لابتكاراتها في مجالات الدفع والتجارة الإلكترونية من خلال حلول m-Faisaa و Moolee.

أما Ooredoo قطر، فقد حصلت من خلال شبكتها 5G الرائدة على جائزة ستيفي الفضية ضمن فئة الابتكارات التكنولوجية للعام للشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف. وفازت أيضاً بجائزة فضية عن كونها أفضل شركة اتصالات خلال العام ضمن فئة الشركات الكبرى.

كما تم تكريم إندوسات Ooredoo باختيارها الشركة الأفضل ضمن فئتها، وفازت بالجائزة البرونزية لأفضل شركة اتصالات خلال العام ضمن فئة الشركات الكبرى.

وبعد اندماج شركة إندوسات Ooredoo بداية عام 2022 ليصبح اسمها Indosat Ooredoo Hutchison، حصلت الشركة الجديدة المدمجة على جائزة برونزية عن كونها شركة التكنولوجيا الأكثر ابتكاراً ضمن فئة الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 2500.

أما Ooredoo ميانمار، فقد حصلت على ثلاث جوائز برونزية نظير أدائها المتميز في عدد من الفئات وهي: الإنجاز في رضا الزبائن، الإنجاز في الموارد البشرية، والاستجابة الأكثر قيمة.