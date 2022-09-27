مجموعةOoredoo تعرض استراتيجيتها ضمن فعالية”يوم أسواق المال” السنوية

عرضتOoredoo وبمشاركة فريق إدارتها التنفيذية، مستجدات استراتيجيتها والتي تمحورت حول شعار “طوّر عالمك -طوّر محفظتك الاستثمارية”، وذلك خلال فعالية “يوم أسواق المال”السنوية التي أقيمت يوم الإثنين 26 سبتمبر 2022.

وحضر الفعالية الافتراضيةعدد من المحللين الماليين ومديري الصناديق والمستثمرين الأفراد وغيرهم من ذوي الصلة، وركزت النقاشات حول استراتيجية Ooredoo وبياناتها المالية ووضعها في الأسواقوالمزايا التي توفرها الشركة للمستثمرين استناداً إلى ركائزها الاستراتيجية، وهي: توفير محفظة استثمارية تركز على القيمة، وتعزيز وتطوير الأعمال الأساسية للشركة، والتحول إلى “شركة اتصالات ذكية”، والتميز فيتجربة الزبائن والعامل البشري.

كما استمع الحضور إلى توصيات قدمها فريق الإدارة التنفيذية للشركة حول توفير القيمة للمساهمين. وتم تسليط الضوء على أهمالعمليات الرئيسيةللشركة في قطر وإندونيسيا والعراق، من خلال موجز قدمه كل من الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo قطر، فيكرام سينها، المدير والرئيس التنفيذي لـIndosat Ooredoo Hutchison ، عامر الصناع، الرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل.

وبهذه المناسبة، قال عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: “سعدنا بالاهتمام الكبير من مساهمينابفعالية يوم أسواق المال ونشكرهم على حضورهم. إذأن هذه الفعالية تعد فرصة لمشاركة أهدافنا الاستراتيجية والاستماع إلى آراء وملاحظات المستثمرين وذوي الصلة. لقد تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية حول زيادة إفصاحاتنا العامة خلال الفعالية، وكذلك خلال مكالماتنا الربع السنوية الأخيرة، لذا سنواصل تقديم هذه المعلومات المهمة للمجتمع المالي، ما يمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة “بترقية محافظهم الاستثمارية” بالمزيد من أسهم Ooredoo”.

من جهته، قال عبدالله الزمان، رئيس الشؤون المالية لمجموعةOoredoo: “يسرني الإعلان بأنه من المتوقع أن تحقق المجموعةإيرادات لعام 2022 تصل للحد الأعلى من التوقعات السنوية، أي بزيادة تصل إلى 2٪. في حين من المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي ضمن الحدود الدنيا من التوقعات الأولية بأقل من 3 مليارات ر.ق”.

ويمكن للمهمتين مشاهدة عرض مسجل للفعالية يتضمن جميع العروض التقديمية عبرموقع Ooredoo الإلكتروني لعلاقات المستثمرين.