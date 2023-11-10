مجمّع إتصالات الجزائر يشارك في الطبعة الـ11 لمعرض شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين

يشارك مجمّع إتصالات الجزائر، والشركات الفرعية التابعة له، في الطبعة الحادية عشر لمعرض ومؤتمر شمال أفريقيا للطاقة والهيدروجين”NAPEC 2023″ بوهران.

وحسب بيان للمجمّع، فإن هذا الحدث الإقتصادي الكبير والمميز يعتبر هاما للإقتصاد الوطني. حيث سيشهد مشاركة مختلف الشركات الفاعلة إقتصاديا وطنيا ودوليا. تحت شعار، “التحوّل التدريجي نحو الطاقة والإبتكار التكنولوجي”.

وطوال مدة هذا الحدث، الممتد من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بمركز المؤتمرات بوهران. سيقدم مجمع اتصالات الجزائر، والشركات التابعة له، مختلف العروض، والخدمات عبر الجناح المخصص له.

ويؤكد مجمّع اتصالات الجزائر مرة أخرى، من خلال هذه المشاركة، دوره كشركة تعمل على تعميم تكنولوجيات المعلومات والاتصال. بهدف المساهمة في تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات، وجعلها أكثر مرونة وتنافسية، بهدف الإرتقاء بالإقتصاد الوطني.