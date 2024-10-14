مجمّع إتصالات الجزائر يُشارك في الطبعة الثانية عشر لمؤتمر “NAPEC 2024”

شارك مجمّع إتصالات الجزائر GROUPE TELECOM ALGERIE والشركات الفرعية التابعة لحافظته. في الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر شمال أفريقيا للطاقة والهيدروجين «NAPEC 2024». الذي تمتد فعالياته من 14الى 16 اكتوبر 2024، وذلك بمركز المؤتمرات محمد أحمد بوهران، الجزائر.

تحت شعار “تحقيق التوازن بين المحروقات والطاقات النظيفة: نحو مزيج طاقوي فعال”. سيركز هذا الحدث الكبير على تحديات تحول الطاقة ومستقبل الوقود الأحفوري في السياق العالمي الحالي.

هذا الحدث الاقتصادي الكبير والمميز يعتبر هاما للاقتصاد الوطني، حيث سيشهد مشاركة مختلف الشركات الفاعلة اقتصاديا وطنيا ودوليا. على غرار مجمع إتصالات الجزائر والذي خلال هذا الحدث سيقدم مختلف عروضه وخدماته من خلال جناح مخصص له.

من خلال هذه المشاركة، يؤكد مجمّع اتصالات الجزائر مرة أخرى دوره كشركة تعمل على تعميم تكنولوجيات المعلومات والاتصال. بهدف المساهمة في تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وجعلها أكثر مرونة وتنافسية في سوق دائم التطور، مع المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.