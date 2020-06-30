مجمّع إيميتال: توقيع مذكرة تفاهم لتصدير 20 ألف طن من حديد البناء إلى مالي والنيجر

وقّع مجمع إيميتال مذكرة تفاهم بين الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالشراكة مع مجمع سيدار فرع المجمع العمومي للحديد والصلب “ايميتال” و شركة تاماغا لتصدير 20 ألف طن من حديد البناء إلى كل من مالي والنيجر.

وأفاد بيان لمجمع ايميتال، أن هذه المذكرة التي تمتد على سنة واحدة قابلة للتجديد، قد وقعت بين الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالشراكة مع مجموعة سيدار، وهي فرع تابع لمجمع ايميتال، و شركة تاماغا (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وهي شركة خاضعة للقانون الجزائري، ممثلة بسواكري عزالدين، بصفته المسير الشريك، من اجل التصدير عن طريق البحر عبر ميناء جنجن (جيجل) لـ 20 ألف طن من قضبان التسليح الخرسانية نحو مينائي السنغال وبنين، ليتم نقلها فيما بعد على التوالي إلى مالي والنيجر.

وأضاف البيان، أن هذا التوقيع يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تنشيط الاقتصاد الوطني رغم الوباء المرتبط بكوفيد- 19.

وذكر ذات البيان، أن “الغرض من هذه المذكرة غير الملزمة هو دراسة جدوى إقامة وتطوير تعاون إقتصادي ثنائي محتمل بين الطرفين بهدف تلبية طلبيات وتسويق منتجات الصلب.

وأكد نفس المصدر، أنه من خلال السياسة التي يتبناها الرئيس المدير العام لمجمع ايميتال، طارق بوسلامة، والتي تسعى إلى تشجيع عملية تصدير منتجات الحديد والصلب للحصول على حصص جديدة في السوق الافريقية، فإن عملية التصدير هذه ستساعد بلا شك على زيادة إحتياطي النقد الأجنبي للبلاد.