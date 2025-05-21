مجمّع ستيلانتيس ينظم الطبعة الثانية للملتقى الدولي للمزوّدين

نظّم مجمّع ستيلانتيس يومي في وهران طبعته الثانية للملتقى الدولي للمزوّدين لدعم و تسريع تطوير فرع السيارات الجزائري . جمع ستيلانتيس ازيد من 75 مزودا جزائريا و دوليا لتقاسم افاقه الصناعية في الجزائر و في منطقة الشرق الأوسط

وقد تم التوقيع على أربع رسائل نوايا جديدة بهذه المناسبة مع المورّدين مارتور و بوريم و سيلفرتون. و سيجيت مع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية

عقد مجمّع ستيلانتيس النسخة الثانية من ملتقاه الدولي للمزوّدين في وهران يومي 20 و21 مايو. و جمع هذا الحدث ازيد من 75 شركة من قطاع السيارات ومزوّدين محليين ودوليين لعرض طموح ستيلانتيس الصناعي في الجزائر وآفاق تطوير فرع السيارات المحلي. و حضر الحدث ما يزيد عن 200 مشاركا

وتميّز هذا اللقاء الذي ترأسه سمير شرفان، مدير العمليات في مجمّع ستيلانتيس الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور سمير شيباني. والي وهران و ألبرتو كوتيلو. سفير إيطاليا لدى الجزائر ، و عمر رڤاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

و على هامش هذا الحدث الهام صرّح سمير شرفان، مدير العمليات في ستيلانتيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا “تؤكد هذه النسخة الثانية من الملتقى التزامنا الثابت من أجل نظام بيئي مستدام للسيارات في الجزائر. ونحن سعداء بجمع شركائنا المحليين والدوليين لنعرض عليهم نطاق مشروعنا وكذا تطوره الملحوظ منذ إطلاقه. والاحتفال بما تحقق من نجاحات مع التطلّع لدعوتهم الى الانضمام إلى مشروعنا الصناعي في الجزائر

المساهمة في بروز فرع مستدام للسيارات في الجزائر

تندرج النسخة الثانية من الملتقى الدولي للموردين ضمن استراتيجية ستيلانتيس الرامية الى المساهمة بشكل ملموس في بروز فرع مستدام للسيارات في الجزائر يكون قادرا على التنافس. حيث جمعت مزودين جزائريين و دوليين مختصين في توفيرمكونات السيارات و قطعها الذين اخذوا علما بالآفاق الصناعية المفتوحة أمام المصنّع لتطوير الفاعلين. و الشركاء الجدد للمجمّع في الجزائر و كذا بترتيبات المرافقة التي وضعتها السلطات الجزائرية لتشجيع الاستثمار.

إن هذا الملتقى خير دليل على التزام مجمّع ستيلانتيس بمواصلة استراتيجيته المتمثلة في “التوطين العميق” في المنطقة من منظور تحقيق استقلالية التموين. ومن خلال هذا الطرح، ينوي المجمّع انتاج السيارات في المنطقة و للمنطقة مع التطلّع الى تحقيق هدف ازيد من 90٪ من الاستقلالية في الانتاج المحلّي للسيارات بحلول 2030، ممّا يجعل من ستيلانتيس الفاعل الأكثر محلية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبمناسبة هذا الحدث، امضى مجمّع ستيلانتيس أربع رسائل نوايا جديدة للشراكة، بالغا بذلك 12 مورّدا للتزويد بالقطع والمكونات لمصنعه في طفراوي.