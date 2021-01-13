مجمّع سونلغاز يطلق صفحته الرسمية عبر “الفايسبوك”

أطلق اليوم الأربعاء مجمّع سونلغاز رسميا صفحته عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك تحت إسم “سونلغاز-Sonelgaz”.

وحسب بيان لمجمع سونلغاز ، فإن الصفحة ستكون نافذة مفتوحة على نشاط المجمع وخدماته باعتباره مؤسسة مواطنة.

وستأتي الصفحة تعزيزا وتدعيما لآليات التواصل مع جميع فئات المجتمع بما يفضي إلى تحقيق التفاعل المباشر والمستمر مع المتعاملين والرقي إلى مستوى تطلعاتهم.

وتعمل الصفحة على توفير سرعة وسهولة الوصول إلى المعلومات المؤكدة والبيانات الرسمية للإطلاع الشامل على نشاطات وخدمات سونلغاز.

وحسب ذات الإعلان “ستكون الصفحة التي تم بعثها عبر الرباط التالي : https://www.facebook.com/Sonelgaz.page.officielle/