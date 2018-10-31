مجمّع «مادار» يختار سعيد عليق لتسيير شباب بلوزداد!

تفاوض مع المدير العام واتفقا على تفاصيل المشروع الرياضي

اتفق مسؤولو مجمّع «مادار»، المالك الجديد لشباب بلوزداد، مع الرئيس السابق لنادي اتحاد العاصمة، السعيد عليق، من أجل تسيير النادي في المرحلة المقبلة وتولي منصب المدير العام الرياضي، أو منصب موازٍ له، يملك من خلاله جميع الصلاحيات والورقة البيضاء في التسيير.

والعمل معا مع مسؤولي المجمّع على المشروع الرياضي الذي يملكونه ويرغبون في تجسيده على أرض الواقع في شباب بلوزداد، بإدخاله العالم الإحترافي من بابه الواسع.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر عليمة لـ«النهار»، أن المدير العام لمجمّع «مادار» شرف الدين عمارة، التقى في وقت سابق بعليق وجلسا للتفاوض على جميع المسائل.

كما اتفقا على تفاصيل المشروع الرياضي في شباب بلوزداد، ليتم بعدها تأجيل الإعلان عن تنصيبه رسميا إلى وقت لاحق حتى تتم باقي الإجراءات الإدارية بين مجمّع «مادار» وباقي المساهمين لشراء 67 % من الأسهم، ليصبح بعدها المجمّع المالك الرسمي لشركة أتليتيك شباب بلوزداد.

كما علمت «النهار» أن عليق شرع في تفعيل بعض الاتصالات مع فاعلين وشركاء في المجال الرياضي، بهدف بلورة تصورات وإيجاد حلول عملية للمشاكل التي يتخبط فيها «الشباب»، لاسيما بعد الوضعية الحرجة التي يتواجد فيها على مستوى سلم الترتيب.

وتقول المعلومات التي تحوزها «النهار»، فإن عليق قد شرع في التفكير والتشاور بشأن طاقم فني كفء لقيادة السفينة البلوزدادية إلى بر الأمان، فضلا عن ضرورة تدعيمه بلاعبين ذوي مستوى جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة في ظل معاناة تشكيلة شباب بلوزداد من العديد من النقائص في الخط الهجومي.

ووقع اختيار مجمّع «مادار» على اسم عليق لتسيير الشباب في المرحلة المقبلة، نظرا للكفاءة التي يتمتع بها الرجل ومعرفته الكبيرة بكواليس كرة القدم، بعدما شغل منصب رئيس اتحاد الجزائر لسنوات عديدة وحاز معه على العديد من الألقاب، واستطاع فرض نفسه كأحد أحسن رؤساء الأندية في الجزائر في مطلع الألفية.

تجدر الإشارة إلى أن مجمّع «مادار» سبق له وأن التقى ببعض الرؤساء السابقين للشباب وفي مقدمتهم الثلاثي، رضا مالك، جيلالي سالمي ومختار كالام، أين تحدث إليهم عن وضعية الفريق الحالية وعن مشروع المجمّع في النادي مستقبلا.

اجتماع اليوم بين مسؤولي «مادار» والمساهمين بحضور الموثق

سيجتمع، صباح اليوم، مسؤولو مجمّع «مادار» بالمساهمين السبعة في شركة أتليتيك شباب بلوزداد (النادي الهاوي، بوحفص، رضا مالك، قانة، عبدالسلام طارق، قمان أحمد وقمان عبد القادر)، بمقر المجمّع وبحضور الموثق.

من أجل ترسيم شراء المجمّع لـ67 % من الأسهم التي يمتلكها النادي الهاوي، حتى يصبح مالك غالبية الأسهم بصفة رسمية، ليتم بعدها مباشرة عقد مجلس المساهمين لتنصيب مجلس إدارة جديد يعين من خلاله ممثلا عن «مادار» رئيسا له بصفته صاحب غالبية الأسهم.