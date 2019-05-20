مجنون مسلح يتربص بتلاميذ مدرسة المقري بوهران

يُحدث مريض عقليا بحي سانت اوجان بوهران، حالة من الرعب والخوف وسط تلاميذ مدرسة المقري الابتدائية وحتى التجار والمارة من المواطنين عقب اعتداءاته المتكررة التي لم يجدوا لها حلا.

المريض القاطن بنفس الحي، والذي يعاني أقصى درجات الاختلال العقلي يقوم يوميا بالتعرض للأطفال، أثناء دخولهم وخروجهم من مؤسساتهم التربوية.

بالتهجم عليهم بالأسلحة البيضاء وبالقارورات الزجاجية الأمر الذي الحق أضرارا نفسية عليهم خصوصا وهم في فترة اختبارات وامتحانات نهاية سنة أمام عدم تدخل الجهات المعنية.

أولياء التلاميذ وأمام خطورة الوضع أصبحوا يتنقلون يوميا لأصحاب أبناءهم خوفا عليهم من اعتداءاته التي لم تستنثن أحدا.

حيث ناشدوا الجهات المعنية التدخل لإبعاد هذا المريض وادخاله مستشفى الأمراض ابعقلية لحالة الهيجان التي هو عليها قبل حدوث ما لا تحمد عقباه.