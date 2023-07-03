مجهز بأحدث الأنظمة.. مركز تخزين الوقود لسيدي بلعباس يدخل حيز الخدمة

أشرف اليوم الإثنين، الرئيس المدير العام لنفطال، عبد القادر شافي، على وضع حيز الخدمة مشروع توسعة مركز تخزين الوقود لسيدي بلعباس.

وجاء في بيان للشركة العمومية الجزائرية “نفطال”، على صفحتها الرسمية فايسبوك، “تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال 05 جويلية 1962. يقوم اليوم الرئيس المدير العام لنفطال عبد القادر شافي بوضع حيز الخدمة مشروع توسعة مركز تخزين الوقود لسيدي بلعباس. بحضور والي ولاية سيدي بلعباس سمير شيباني والرئيس المدير العام لمجمع سونطراك توفيق حكار”.

ويشار أنه تم رفع استقلالية تخزين المركز إلى 30 يوم وتجهيزه بأحدث الأنظمة الأمنية، حسب البيان.