   مجهولون يقتلون “طبيب الفقراء” محمد أجراد بمنزله في تيارت

اهتزت ليلة أمس ولاية تيارت على خبر مقتل طبيب الأطفال محمد أجراد داخل مسكنه.

وعلم من مصادر مطلعة، أن الجناة الذين لم تحدد هويتهم، أقدموا على خنق الضحية داخل مسكنه بحي ابن باديس وسط تيارت، حيث عثر عليه وهو جثة هامدة وعليه كدمات على مستوى الوجه.

ويعتقد ان الجناة اقترفوا جريمتهم بدافع السرقة كون الطبيب محمد أجراد المعروف بطبيب الفقراءـ يقيم بمفرده داخل مسكنه، ويمتهن الطب منذ اكثر من 50 سنة.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة وهوية الجناة .