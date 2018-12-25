“مجهود” الملاكم الجزائري الذي هزم الأسطورة “فلويد مايويذر” !

يعدّ الملاكم الجزائري نور الدين مجهود، ضمن 8 ملاكمين في العالم فقط، تمكنوا من الفوز على أسطورة الملاكمة العالمية، الأمريكي فلويد مايويذر.

وهزم الجزائري إبن مدينة معسكر، مايويذر في إحدى الدورات بألمانيا عام 1995 في صنف “ملاكمة الهواة”، ونال أوّل تتويج عربي تاريخ المسابقة.

كما حقق مجهور العديد من الألقاب والميداليات في مختلف البطولات الإفريقية والعربية وألعاب البحر المتوسط وفضية بطولة العالم.

ويبقى هؤلاء الأبطال منسيين في الساحة الرياضة الجزائرية، حيث لم يذهب بعيداً وعادوا لوطنهم ويصارعون من أجل قوت عائلاتهم.